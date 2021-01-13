Легендарний Жинола готовий врятувати Ньюкасл від забуття за принципами Барселони часів Лапорти
Колишній півзахисник англійського Ньюкасла Давід Жинола впевнений, що володіє секретною формулою для виведення "сорок" із кризи останніх років.
Легендарний хавбек виклав своє бачення трансформації тайнсайдців і висловив сподівання, що зможе повернутися на Сент-Джеймс Парк в адміністративній ролі, в інтерв'ю FourFourTwo.
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Нині Ньюкасл може утвердитися у статусі стабільного представника Прем'єр-ліги, та для багатьох фанатів "сорок" цього недостатньо. Клуб, що колись асоціювався із нестримним стилем гри, в останні сезони нагадує свою похмуру версію.
Враховуючи це, вуха вболівальників наповнюються музикою, коли один із найяскравіших гравців, який будь-коли одягав знамениту чорно-білу футболку, прагне допомогти клубу повернутися до найкращих зразків розважальності.
Я з радістю зробив би це, бо Ньюкасл був для мене першим клубом у Прем'єр-лізі й він заслуговує на більше, – розповідає Жинола. – Джорді повинні мати один із найбільших клубів країни, Європи, цілої планети. Вони наділені потенціалом, але впродовж багатьох років справи йшли в хибних напрямках, клуб не прогресував. Я хочу, аби клуб був успішним, і не лише з огляду на результати – рівень стабільності та робота з академією теж важливі.
53-річний Жинола вважає, що годиться для адміністративної посади у великій команді, закохавшись у клуб і місто за два роки в середині 90-х. Француз відчуває, що знайшов рецепт повернення великого Ньюкасла: додати в процесі приготування зілля успіху трохи місцевої душі.
"Коли я грав за Ньюкасл, у складі були джорді й вони давали нам щось важливе – серце клубу, пристрасть. Я маю стільки ідей, і я хотів би щось реалізувати в клубі, те, як я бачу футбол, всі прагнуть однієї цілі, наче сім'я. Ви повинні пояснити фанатам: "Ми маємо проект, і я вам точно розповім, яким він є", – сяючи додає Le Mage.
Жинола, який оклигав від серцевого нападу в 2016-му, бачить основою успіху план одного з найвеличніших клубів Європи, а Ньюкасл повинен слідувати йому в найближчі роки.
"Якщо б я працював у Ньюкаслі, то було б легко сказати "Я куплю цього іспанця, француза, італійця, хлопця з Німеччини й зроблю цю команду чудовою". Це простий шлях: ви маєте гроші й скуповуєте найкращих гравців навколо, але я б хотів виростити для першої команди гравців академії, щось на зразок Барселони часів Жоана Лапорти, з Мессі, Бускетсом, Піке, Хаві, Іньєстою. Коли ви іноземець і приїжджаєте до Барселони, то бачите, що більшість гравців вийшли з академії, і вони – душа клубу. Вам потрібна душа – це те, що змусить вас здобувати трофеї".
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