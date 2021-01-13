Легендарний хавбек виклав своє бачення трансформації тайнсайдців і висловив сподівання, що зможе повернутися на Сент-Джеймс Парк в адміністративній ролі, в інтерв'ю FourFourTwo.

Різдвяна казка дідуся Боббі – як Ньюкасл взяв вершину, яка може більше ніколи не підкоритися

Нині Ньюкасл може утвердитися у статусі стабільного представника Прем'єр-ліги, та для багатьох фанатів "сорок" цього недостатньо. Клуб, що колись асоціювався із нестримним стилем гри, в останні сезони нагадує свою похмуру версію.

Враховуючи це, вуха вболівальників наповнюються музикою, коли один із найяскравіших гравців, який будь-коли одягав знамениту чорно-білу футболку, прагне допомогти клубу повернутися до найкращих зразків розважальності.

Я з радістю зробив би це, бо Ньюкасл був для мене першим клубом у Прем'єр-лізі й він заслуговує на більше, – розповідає Жинола. – Джорді повинні мати один із найбільших клубів країни, Європи, цілої планети. Вони наділені потенціалом, але впродовж багатьох років справи йшли в хибних напрямках, клуб не прогресував. Я хочу, аби клуб був успішним, і не лише з огляду на результати – рівень стабільності та робота з академією теж важливі.

53-річний Жинола вважає, що годиться для адміністративної посади у великій команді, закохавшись у клуб і місто за два роки в середині 90-х. Француз відчуває, що знайшов рецепт повернення великого Ньюкасла: додати в процесі приготування зілля успіху трохи місцевої душі.

"Коли я грав за Ньюкасл, у складі були джорді й вони давали нам щось важливе – серце клубу, пристрасть. Я маю стільки ідей, і я хотів би щось реалізувати в клубі, те, як я бачу футбол, всі прагнуть однієї цілі, наче сім'я. Ви повинні пояснити фанатам: "Ми маємо проект, і я вам точно розповім, яким він є", – сяючи додає Le Mage.

Жинола, який оклигав від серцевого нападу в 2016-му, бачить основою успіху план одного з найвеличніших клубів Європи, а Ньюкасл повинен слідувати йому в найближчі роки.

"Якщо б я працював у Ньюкаслі, то було б легко сказати "Я куплю цього іспанця, француза, італійця, хлопця з Німеччини й зроблю цю команду чудовою". Це простий шлях: ви маєте гроші й скуповуєте найкращих гравців навколо, але я б хотів виростити для першої команди гравців академії, щось на зразок Барселони часів Жоана Лапорти, з Мессі, Бускетсом, Піке, Хаві, Іньєстою. Коли ви іноземець і приїжджаєте до Барселони, то бачите, що більшість гравців вийшли з академії, і вони – душа клубу. Вам потрібна душа – це те, що змусить вас здобувати трофеї".

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