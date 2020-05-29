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Лідери Динамо рятуватимуть дітей, які борються з раком – вчинок дня

13:09 174 Читать на русском
Лідери Динамо рятуватимуть дітей, які борються з раком – вчинок дня
Сидорчук, Миколенко і Бущан / Сайт Динамо

Динамо активно продовжує свою благодійну роботу в різних напрямках.

Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про приєднання до акції "Стань кумиром", яка спрямована на допомогу онкохворим дітям.

Динамо та Шахтар ділитимуть НСК Олімпійський, – журналіст

До Міжнародного Дня захисту дітей гравці Динамо та їхні шанувальники об’єднуються заради маленьких пацієнтів. В акції візьмуть участь Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Георгій Бущан. Зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для 68 дітей, які проходять лікування від раку в лікарні "Охматдит".

Нагадаємо, 31 травня Динамо проведе свій перший офіційний матч після карантину. Кияни на НСК Олімпійський зустрінуться з Шахтарем, початок о 17:00.

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Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Георгій Бущан Георгій Бущан
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