У вівторок, 10 січня, відбулися два матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Рахунок і огляд поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/4 фіналу

Манчестер Юнайтед – Чарльтон – 3:0

Голи: Антоні, 21, Рашфорд, 90, 90+4

Ньюкасл – Лестер – 2:0

Голи: Бьорн, 60, Жоелінгтон, 72

Манчестер Юнайтед, який набрав пристойну ходу (4 перемоги поспіль у Прем'єр-лізі), на Олд Траффорд приймав Чарльтон – середняка третього дивізіону Англії та головну сенсацію Кубка ліги. Низка лідерів "червоних дияволів" (Рашфорд, Де Хеа, Каземіро, Еріксен) опинилися в запасі, а Бруну Фернандеш пропускав гру через перебір карток.

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Втім, це не завадило господарям захопити ініціативу з перших хвилин поєдинку. Підопічні Тен Хага не випускали Чарльтон з його половини поля, однак забити в дебюті гри не змогли, хоч і створили кілька моментів.

Лише на 21-й хвилині Манчестер Юнайтед закономірно повів у рахунку. Блискучий удар з правого флангу в дальній кут вдався Антоні. Асист в активі Фреда. Ще в першому таймі МЮ через травму втратив Діогу Далота, а Фред зі штрафного міг робити рахунок 2:0. Стійка зіграла за Чарльтон. У підсумку, гол Антоні став єдиним до перерви.

У другому таймі моментів було не так багато, але манкуніанці мали нагоди, щоб уникнути нервової кінцівки. Це вдалося зробити аже на 90-й – Рашфорд влучно пробив у ближній кут, а на останніх секундах нападник оформив дубль. 3:0 – Ман Юнайтед вийшов у півфінал.

В іншому поєдинку вівторка зустрічалися представники АПЛ – Ньюкасл та Лестер. У чемпіонаті "сороки" дещо збавили оберти (дві нічиї поспіль), але все ще посідають 3 місце. "Лиси" останні три матчі взагалі програли, тому кубковий поєдинок був шансом для обох команд перервати невдалі серії. Підопічні Едді Хау володіли перевагою впродовж перших 45-ти хвилин, але забити не змогли. Як і гравці Лестера.

Лише на 60-й хвилині "сороки" втілили свою перевагу в гол. Ден Бьорн отримав м'яч у штрафному і технічно поклав у дальній нижній кут. Одна з контратак Ньюкасла завершилася голом на 72-й хвилині. Альмірон віддав на Жоелінгтона, який пробив у дальній кут повз Денні Ворда. Все стало зрозуміло. 2:0 – Ньюкасл у півфіналі.

Ще два чвертьфінальні матчі Кубка англійської ліги 2022/23 відбудуться у середу, 11 січня. Саутгемптон прийме Манчестер Сіті, а Ноттінгем Форест зустрінеться з Вулверхемптоном.

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