Едуардо Герреро вирушив у розташування збірної Панами прямо з Любліна, де Зоря грала матч Ліги конференцій. Футболіст пропустив матч УПЛ проти ЛНЗ.

Луганська Зоря переживає не найкращі часи. Бронзовий призер минулого сезону УПЛ цьогоріч змінив вже двох наставників – Лалатовіч покинув клуб наприкінці серпня, а декілька днів тому у відставку подав і Валерій Кривенцов.

Кривенцов подав у відставку після того, як ледь не побився з лідером Зорі, – джерело

За інформацією ЗМІ, український фахівець покинув посаду наставника луганців через сварку з лідером команди Едуардо Герреро в перерві матчі з Маккабі (1:3) – справа ледь не дійшла до бійки.

Як повідомляє ТаТоТаке, після матчу Ліги конференцій, Герреро самовільно покинув розташування Зорі, вирушивши до збірної раніше, ніж дозволено.

Футболіст вирішив не повертатися в Україну, де луганців чекав матч 14-го туру УПЛ проти ЛНЗ – панамець полетів у розташування національної збірної 10-го числа прямо з Любліна, де пройшов матч з Маккабі.

За даними джерела, залишаючи Зорю, Герреро не знав про звільнення Кривенцова. Тепер, скоріш за все, він отримає штраф.

Нагадаємо, нині обов'язки тренера луганців виконує Юрій Коваль. Перший матч із новим тренером Зоря програла. Луганці поступилися ЛНЗ в 14-му турі УПЛ (1:2). Підопічні Коваля посідають 14 сходинку з 10 балами.

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