Эдуардо Герреро отправился в расположение сборной Панамы прямо из Люблина, где Заря играла матч Лиги конференций. Футболист пропустил матч УПЛ против ЛНЗ.

Луганская Заря переживает не лучшие времена. Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ в этом году сменил уже двух наставников – Лалатович покинул клуб в конце августа, а несколько дней назад в отставку подал и Валерий Кривенцов.

Кривенцов подал в отставку после того, как чуть не подрался с лидером Зари, – источник

По информации СМИ, украинский специалист покинул пост наставника луганцев из-за ссоры с лидером команды Эдуардо Герреро в перерыве матча с Маккаби (1:3) – дело едва не дошло до драки.

Как сообщает ТаТоТаке, после матча Лиги конференций Герреро самовольно покинул расположение Зари, отправившись в сборную раньше, чем разрешено.

Футболист решил не возвращаться в Украину, где луганцев ждал матч 14-го тура УПЛ против ЛНЗ – панамец полетел в расположение национальной сборной 10-го числа прямо из Люблина, где прошел матч с Маккаби.

По данным источника, покидая Зарю, Герреро не знал об увольнении Кривенцова. Теперь, скорее всего, он получит штраф.

Напомним, сейчас обязанности тренера луганчан исполняет Юрий Коваль. Первый матч с новым тренером Заря проиграла. Луганчане уступили ЛНЗ в 14-м туре УПЛ (1:2). Подопечные Коваля занимают 14 строчку с 10 баллами.

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