Вінгер "Скуадри Адзурри" Федеріко К'єза висловився щодо вирішальних матчів за вихід на чемпіонат Європи проти Північної Македонії та України.

"На жаль, на минулому зборі у мене була невелика травма, яка не дозволяла мені тренуватися 10-12 днів, але зараз я повернувся у форму.

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Коли ти перебуваєш у збірній – несеш на собі величезну відповідальність. Я дуже радий бути тут. На жаль, я не брав участі в попередніх матчах, але дійсно щасливий, що зможу допомогти команді.

У нас багато нових гравців у складі, але також багато і тих, які вигравали чемпіонат Європи. У нас правильне поєднання. Повинні пройти кваліфікацію, адже ми – збірна Італії.

Існує ймовірність невдачі, подібної до тієї, яка сталася в Палермо (непотрапляння "Скуадри Адзурри" на Мундіаль у 2022 році після поразки македонцям, – прим.). Але ми виходимо на поле, усвідомлюючи необхідність досягти мети", – цитує К'єзу TMW.

Нагадаємо, вже сьогодні, 17 листопада, Італія в рамках відбору на Євро-2024 прийматиме збірну Північної Македонії, а у понеділок, 20 листопада, в Леверкузені зіграє з Україною. Наразі "Скуадра Адзурра" у турнірній таблиці групи С йде третьою, відстаючи від команди Сергія Реброва на три очки, і має гру в запасі (проти македонців).

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