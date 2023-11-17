"К сожалению, на прошлом сборе у меня была небольшая травма, которая не позволяла мне тренироваться 10-12 дней, но сейчас я вернулся в форму.

Спаллетти озвучил требования к сборной Италии в матчах против Северной Македонии и Украины

Когда ты находишься в сборной – несешь на себе огромную ответственность. Я очень рад быть здесь. К сожалению, я не участвовал в предыдущих матчах, но действительно счастлив, что смогу помочь команде.

У нас много новых игроков в составе, но также много и тех, которые выигрывали чемпионат Европы. У нас правильное сочетание. Должны пройти квалификацию, ведь мы – сборная Италии.

Существует вероятность неудачи, подобной той, которая произошла в Палермо (непопадание "Скуадры Адзурры" на Мундиаль в 2022 году после поражения македонцам, – прим.). Но мы выходим на поле, осознавая необходимость достичь цели", – цитирует Кьезу TMW.

Напомним, уже сегодня, 17 ноября, Италия в рамках отбора на Евро-2024 будет принимать сборную Северной Македонии, а в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене сыграет с Украиной. Сейчас "Скуадра Адзурра" в турнирной таблице группы С идет третьей, отставая от команды Сергея Реброва на три очка, и имеет игру в запасе (против македонцев).

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирная таблица, результаты и календарь матчей