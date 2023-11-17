Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про готовність команди до вирішальних матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та України.

"Команда в порядку. Футболісти працювали правильно, і сьогодні перед тренуванням я подякував хлопцям за готовність і професіоналізм, які вони продемонстрували цього тижня. Ми рухаємося вперед, тому я хочу бачити кращу збірну, ніж та, яку ми вже бачили.

Найкращий голкіпер збірної Італії підхопив лихоманку – нові втрати перед матчем проти України

Зі збірною Північної Македонії грати дуже непросто. Ця команда після кожного перехоплення м'яча відразу намагається провести стрімку вертикальну атаку. Це головна зброя македонської збірної. Отже, ми повинні бути постійно напоготові і постійно готові до таких дій суперника.

Цінність цього матчу настільки висока, що для нас у ньому важливий лише результат. Нам потрібно вийти на поле та перемогти за будь-яку ціну", – цитує Спаллетті прес-служба FIGC.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном