"Бюджет Ворскли напряму залежить від стану економіки в країні. У клубі, в принципі, готові до шокової терапії, але трансферно мало що змінилося.

Ворскла розпочала збір у Польщі – Скрипник і Ко отримали потужне підсилення перед стартом у єврокубках

Шукають центрального захисника та нападника, керівництво налаштоване дуже прискіпливо ставитися до кожної кандидатури.

У контрольних матчах Скрипник взагалі випускав гравців з команди U-19, які, до слова, виглядали доволі пристойно. Про це говорили навіть футболісти суперників. Інша справа, що можливо це не дуже корелюється з високими завданнями, але у Ворсклі зараз великий акцент на роботі з молоддю", – сказав Співаковський у подкасті Telegram-каналу "ТаТоТаке".

Нагадаємо, власник Ворскли Костянтин Жеваго нині перебуває під наглядом у Франції у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та Кредит", а його активи арештовано.

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