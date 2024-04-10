Ровенский клуб понес серьезную потерю на остаток сезона – Евгений Паст в ближайшее время ляжет под нож.

Голкипер Вереса Евгений Паст пропустит как минимум шесть месяцев из-за повреждения колена, которое футболист получил в матче 23-го тура УПЛ против Оболони (3:0), сообщает официальный сайт "красно-черных".

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После углубленного обследования врачи диагностировали у вратаря разрыв крестообразной связки и повреждение мениска. Футболиста ждет операция и минимум полгода восстановления.

Напомним, Евгений Паст не сумел доиграть матч против "пивоваров" – на 82-й минуте поединка он неудачно упал, отражая удар соперника и был вынужден досрочно покинуть поле.

В текущем сезоне 36-летний кипер провел за Верес 15 матчей в УПЛ, в которых пропустил 22 гола (еще в 4 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с ровенчанами действует до лета 2024 года.

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