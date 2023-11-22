– Попереду останній матч першого кола проти чинного чемпіона України донецького Шахтаря. Це особливий матч? Чи просто наступна гра за 3 очки в чемпіонаті?

– Думаю, що особливий, бо всі звикли говорити про грандів. В кожному матчі ми ніби граємо з грандами. А Полісся — якийсь андердог. Це постійно чути і тому цей матч для нас особливий. Мені взагалі подобається, коли нас недооцінюють. Це взагалі шикарно. Я їду з гарним настроєм в автобусі і думаю про гру. Це чудово, коли нас вважають андердогами.

"Шастал – найбільший "стиляга", а Смоляков дуже сором'язливий": Бойко відверто розповів про одноклубників з Полісся

– Чим Шахтар відрізняється від інших суперників в УПЛ? Які особливості гри ти б виділив?

– Виділив би зміну тренера, новий малюнок. Плюс в них єврокубки. Теж, думаю, в них є якісь задачі. Звісно, і про чемпіонат не потрібно забувати. Ви ж бачите, яка тісна зараз турнірна таблиця. Відрив мінімальний і кожна команда бореться за кращі місця. Тому я думаю, це буде дуже цікавий матч. І для них, і для нас. Я думаю, ми приємно здивуємо, сподіваюсь на це, –сказав Козак в коментарі офіційному сайту Полісся.

Полісся нині посідає другу сходинку турнірної таблиці української Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 29 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів. Шахтар йде на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 турнірних пункти.