– Впереди последний матч первого круга против действующего чемпиона Украины донецкого Шахтера. Это особый матч? Или просто следующая игра за 3 очка в чемпионате?

– Думаю, что особенный, потому что все привыкли говорить о грандах. В каждом матче мы словно играем с грандами. А Полесье какой-то андердог. Это постоянно слышно и поэтому этот матч для нас особенный. Мне вообще нравится, когда нас недооценивают. Это вообще шикарно. Я еду с хорошим настроением в автобусе и думаю об игре. Это здорово, когда нас считают андердогами.

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– Чем Шахтер отличается от других соперников в УПЛ? Какие особенности игры ты бы выделил?

– Выделил бы смену тренера, новый рисунок. Плюс у них еврокубки. Тоже, думаю, у них есть какие-то задачи. Конечно, и о чемпионате не нужно забывать. Вы же видите, как тесна сейчас турнирная таблица. Отрыв минимален и каждая команда борется за лучшие места. Поэтому, я думаю, это будет очень интересный матч. И для них и для нас. Я думаю, мы приятно удивим, надеюсь на это, – сказал Козак в комментарии о официальному сайту Полесья.

Полесье занимает второе место турнирной таблицы украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей. Шахтер идет на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта.