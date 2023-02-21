Кирило Ковалець знову отримав прикре ушкодження і надовго вибув з гри.

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець травмував коліно на зборах у Туреччині, повідомляє FootBoom.

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Як наслідок, 29-річний хавбек пропустив майже всі контрольні матчі своєї команди. Ушкодження серйозне та потребує хірургічного втручання. На лікування футболіст вирушив до італійського Риму.

До слова, на зборах Ковальця обрали капітаном команди на весняну частину УПЛ. У поточному сезоні він провів за Олександрію 9 матчів, в яких забив 1 гол.

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