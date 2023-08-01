Захисник Руха Олексій Сич пояснив, чому бельгійський Кортрейк не викупив його після оренди.

"Сезон проведений в Бельгії був корисним для мене. А накопичений міжнародний досвід, переконаний, стане в нагоді Руху.

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Чому Кортрейк відмовився викупити контракт? В умовах співпраці була прописана опція, що коли я зіграю за бельгійців зазначену кількість поєдинків, то він зобов'язаний викупити мене. На жаль, через травму до цього показника я не дотягнув. Тоді ще залишався інший варіант: моя гра влаштовує Кортрейк і він за власної ініціативи купує мене. Цього не сталося.

Кортрейк – футбольний клуб зі скромними фінансовими можливостями. І прописана в контракті сума відступних – понад 2 мільйони євро – була йому не по кишені. Тому й довелося повертатися до Львова", – сказав Сич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, минулого сезону Олексій провів за Кортрейк 17 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з Рухом чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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