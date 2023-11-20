Отбор на Евро-2024 завершился в группах Е и Н. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.

Отбор Евро-2024

Группа Е

Албания – Фарерские острова – 0:0

Чехия – Молдова – 3:0

Голы: Доудера, 14, Хоры, 72, Соучек, 90

Удаление: Бабогло, 55 (М)

Группа Н

Северная Ирландия – Дания – 2:0

Голы: Прайс, 60, Чарльз, 81

Сан-Марино – Финляндия – 1:2

Голы: Берарди, 90+7 (пен.) – Сойри, 50, 58

Словения – Казахстан – 2:1

Голы: Шешко, 41 (пен.), Вербич, 86 – Оразов, 48

Сборная Албании заранее гарантировала себе выход на Евро и спокойно расписала "нули" в полутоварищеском матче с Фарерами. В другом матче группы Е сошлись претенденты на вторую путевку. Молдове для исторического успеха нужно было выигрывать на поле Чехии, которую накануне всколыхнул алкогольный скандал. Ничего из этого не вышло – разгромное поражение 0:3. Одним из антигероев матча стал защитник Карпат Владислав Бабогло, получивший две желтых на старте второго тайма. На Евро шагают албанцы и чехи.

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В секстете Н также имел значение только один матч. Дания уже выиграла эту группу, поэтому без угрызений совести могла позволить себе поражение от Северной Ирландии. Финляндия провалила отбор, но имеет запасной шанс в плей-офф Лиги наций.

Казахи имели такую же миссию, как Молдова – обыграть прямого конкурента на его поле. Здесь интрига держалась гораздо дольше, но результат тот же. Словения выдержала и в концовке даже вырвала 3 очка благодаря красивому голу экс-звезды Динамо Беньямина Вербича. Датчане и словенцы уже на Евро, а Казахстан переносит надежды на Лигу наций.

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