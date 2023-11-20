Євро-2024, кваліфікація

Північна Македонія – Англія – 1:1

Голи: Барді, 41 – Атанасов, 59 (аг)

Англія завчасно вийшла на Євро, вигравши групу України, але одне завдання на матч з Північною Македонією ще мала. Британцям потрібно було уникнути поразки, щоб гарантувати собі перший кошик під час жеребкування групового етапу Євро-2024.

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Англія, звичайно, володіла ініціативою, однак припустилася двох грубих помилок у першому таймі. Магуайр обрізав команду неточним пасом і збив у власному штрафному Ельмаса. Арбітри зіграли відверто за фаворита, не призначивши пенальті, а VAR не виправив помилку.

Перед перервою Північна Македонія нарешті вистраждала заслужений 11-метровий. Льюїс у жахливому стрибку заїхав ліктем по обличчю Міовскі. Судді знадобився VAR, щоб поставити пенальті. Пікфорд парирував перший удар Барді, однак капітан господарів встиг на добивання.

На старті другого тайму Англія відігралася, але гол Гріліша з навісу Саки скасували через офсайд. Лише поява Кейна допомогла "трьом левам" зрівняти рахунок. Харрі вийшов на заміну і вже через хвилину створив гол, поборовшись на подачі кутового.

До фінального свистка ситуація не змінилася. Північна Македонія зупинила фаворита, але залишилася четвертою в групі з 8 очками. Англія набрала 20 балів, посіла перше місце в групі та забезпечила собі перший кошик під час жеребкування Євро-2024.