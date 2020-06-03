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Лідер Карпат назвав клуб, у якому розпочне новий сезон

00:20 285 Читать на русском
Лідер Карпат назвав клуб, у якому розпочне новий сезон
Єгор Назарина / фото: ФК Карпати

Півзахисник Карпат Єгор Назарина планує покинути Львів по завершенні поточного сезону.

"Клуб успішно намагається вирішити питання з боргами. Розмов з новим керівництвом не було. Нічого фактично не змінилося.

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Чи готові Карпати догравати молодіжним складом? Давайте будемо відверті: у нас до цього був молодий склад, напевно, наймолодша команда Прем'єр-ліги. Якщо таке станеться – буде важко, але я думаю, що хлопців це мотивує. Я вірю в хлопців.

У мене 30 червня закінчується оренда. Ніяких розмов про продовження не було. Думаю, що я повернуся в Антверпен", – поділився Назарина в програмі Залишайся з футболом.

Нагадаємо, Назарина виступає за Карпати на правах оренди – гравець належить бельгійському Антверпену. До слова, хавбек провів за "левів" 16 поєдинків у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 5 голів та 1 асист.

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Теги
Єгор Назарина Єгор Назарина Антверпен Антверпен Карпати Карпати Трансфери
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