Лидер Карпат назвал клуб, в котором начнет новый сезон

Полузащитник Карпат Егор Назарина планирует покинуть Львов по завершении текущего сезона.

"Клуб успешно пытается решить вопрос с долгами. Разговоров с новым руководством не было. Ничего по сути не изменилось.

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Готовы ли Карпаты доигрывать молодежным составом? Давайте будем откровенны: у нас до этого был молодой состав, наверное, самая молодая команда Премьер-лиги. Если такое произойдет – будет трудно, но я думаю, что ребят это мотивирует. Я верю в ребят.

У меня 30 июня истекает аренда. Никаких разговоров о продлении не было. Думаю, что я вернусь в Антверпен", – поделился Назарина в программе Залишайся з футболом.

Напомним, Назарина выступает за Карпаты на правах аренды – игрок принадлежит бельгийскому Антверпену. К слову, хавбек провел за "львов" 16 поединков в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 5 голов и 1 ассист.

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