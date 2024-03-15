"Мені подзвонив агент і сказав, що, можливо, поїду на тренування з першою командою і потім повернуся до молодіжки на матчі.

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А за декілька днів я дізнався, що їду повноцінно. Дуже зрадів, подзвонив одразу мамі – вона була дуже щаслива. Це була моя дитяча мрія.

Я досі не можу усвідомити, що це не сон. Дякую за довіру, буду робити все можливе, щоб закріпитися і бути гідним представляти країну на міжнародній арені.

Шовковський на зборах Динамо говорив, що я добре працюю, якщо буду продовжувати так, то і в національну збірну поїду. Не прогадав. Так і сталося. Який номер хочу у збірній? Без різниці, я просто радий, що я тут", – розповів Бражко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Володимир має замінити у збірній Тараса Степаненка, який не допоможе національній команді через травму.

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