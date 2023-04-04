В понеділок, 3 квітня, відбувся шоу-матч із Counter-Strike, в якому взяли участь бійці Азова, футболісти та кіерспортсмени. Головною метою "Курсу молодого гравця" став збір 1 млн грн на автомобілі для полку Азов, який продовжує боронити нашу землю від загарбників.

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У матчі взяли участь півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який представляв "Київський режим", та гравець польської Краковії Євген Коноплянка, який грав за "Звіробій". Перемогу здобула команда футболіста київського клубу. У якийсь момент поєдинку відбулася дуель на пістолетах між Шапаренком та Коноплянкою, яка завершилася на користь гравця Динамо.

Згідно з інформацією Isport, глядачі задонатили навіть більше, ніж 1 мільйон гривень. Зібрані кошти витратять на придбання автівок для військових.

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