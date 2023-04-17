Правий захисник Барселони отримав травму задньої поверхні стегна і вибув більш ніж на місяць. Як інформує Diario Sport, один із віце-капітанів Барселони пропустить 5 тижнів.

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Своє пошкодження Роберто отримав на 17-й хвилині матчу 29 туру Ла Ліги з Хетафе (0:0). Він буде змушений пропустити матчі з Атлетіко, Райо Вальєкано, Бетісом, Осасуною, Еспаньйолом, Реалом Сосьєдад і Вальядолідом.

Роберто встигне відновитися перед двома завершальними матчами Барселони в цьому сезоні – з Мальоркою і Сельтою. У нинішньому сезоні Ла Ліги Серхі провів 20 матчів, відзначившись 4 голами і 1 асистом.

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