Защитник Барселоны Серхи Роберто в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Правый защитник Барселоны получил травму задней поверхности бедра и выбыл более чем на месяц. Как информирует Diario Sport, один из вице-капитанов Барселоны пропустит 5 недель.

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Своё повреждение Роберто получил на 17-й минуте матча 29 тура Ла Лиги с Хетафе (0:0). Тем самым он будет вынужден пропустить матчи с Атлетико, Райо Вальекано, Бетисом, Осасуной, Эспаньолом, Реалом Сосьедад и Вальядолидом.

Роберто успеет восстановиться перед двумя заключительными матчами Барселоны в этом сезоне – с Мальоркой и Сельтой. В нынешнем сезоне Ла Лиги Серхи провел 20 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

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