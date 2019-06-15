Лі Кан Ін став найкращим гравцем чемпіонату світу U-20

Лідер збірної Кореї здобув індивідуальну нагороду попри поразку у вирішальному матчі.

Нападник корейців став найціннішим гравцем турніру, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Саме Лі відкрив рахунок у протистоянні за "золото" молодіжного мундіалю. Це був його другий гол на турнірі, крім цього зірка "тигрів" відзначився чотирма асистами.

Корея посіла друге місце чемпіонату світу, поступившись збірній Україні у фіналі з рахунком 1:3.

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