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Лі Кан Ін став найкращим гравцем чемпіонату світу U-20

21:30 636 Читать на русском
Лі Кан Ін став найкращим гравцем чемпіонату світу U-20
Лі Кан Ін / Сайт ФІФА

Лідер збірної Кореї здобув індивідуальну нагороду попри поразку у вирішальному матчі.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Нападник корейців став найціннішим гравцем турніру, інформує офіційний сайт ФІФА.

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Саме Лі відкрив рахунок у протистоянні за "золото" молодіжного мундіалю. Це був його другий гол на турнірі, крім цього зірка "тигрів" відзначився чотирма асистами.

Корея посіла друге місце чемпіонату світу, поступившись збірній Україні у фіналі з рахунком 1:3.

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