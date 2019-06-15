Ли Кан Ин стал лучшим игроком чемпионата мира U-20

Лидер сборной Кореи получил индивидуальную награду несмотря на поражение в решающем матче.

Нападающий корейцев стал самым ценным игроком турнира, информирует официальный сайт ФИФА.

Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

Именно Ли открыл счет в противостоянии за "золото" молодежного мундиаля. Это был его второй гол на турнире, кроме этого звезда "тигров" отличился четырьмя ассистами.

Корея заняла второе место чемпионата мира, уступив сборной Украины в финале со счетом 1:3.

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