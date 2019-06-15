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Ли Кан Ин стал лучшим игроком чемпионата мира U-20

21:30 162 Читати українською
Ли Кан Ин стал лучшим игроком чемпионата мира U-20
Ли Кан Ин / Сайт ФІФА

Лидер сборной Кореи получил индивидуальную награду несмотря на поражение в решающем матче.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Нападающий корейцев стал самым ценным игроком турнира, информирует официальный сайт ФИФА.

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Именно Ли открыл счет в противостоянии за "золото" молодежного мундиаля. Это был его второй гол на турнире, кроме этого звезда "тигров" отличился четырьмя ассистами.

Корея заняла второе место чемпионата мира, уступив сборной Украины в финале со счетом 1:3.

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