"Леви будуть сильнішими": Шацьких – про складний шлях Пахтакора до чемпіонства та можливу дуель з Ребровим у ЛЧ
Екс-форвард Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких підбив підсумки чемпіонського сезону.
"Підготовка до сезону не вдалася. Психічний та фізичний стан хлопців було незадовільним. Тому їм потрібен був час, щоб зрозуміти мої вимоги.
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В останніх турах я зміг побачити той Пахтакор, який хотів. Леви будуть сильнішими, швидшими і кращими наступного сезону.
До старту Ліги чемпіонів ще багато часу. Щоб гравці росли, у команді має бути здорова конкуренція. Нам потрібно по два повноцінних гравці на кожній позиції. Тільки тоді ми зможемо розвиватися як команда", – цитує Шацьких офіційний сайт Пахтакора.
Нагадаємо, напередодні Пахтакор здолав Буденкор (2:0) і став чемпіоном Узбекистану. Це дозволило Шацьких і Ко отримати пряму путівку в азійську Лігу чемпіонів (ЛЧ АФК), де вона може зустрітися з командою Сергія Реброва, яка також завоювала місце в груповому етапі цього турніру, вигравши чемпіонство минулого сезону. Старт єврокубку заплановано на вересень.
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