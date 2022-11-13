"Підготовка до сезону не вдалася. Психічний та фізичний стан хлопців було незадовільним. Тому їм потрібен був час, щоб зрозуміти мої вимоги.

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В останніх турах я зміг побачити той Пахтакор, який хотів. Леви будуть сильнішими, швидшими і кращими наступного сезону.

До старту Ліги чемпіонів ще багато часу. Щоб гравці росли, у команді має бути здорова конкуренція. Нам потрібно по два повноцінних гравці на кожній позиції. Тільки тоді ми зможемо розвиватися як команда", – цитує Шацьких офіційний сайт Пахтакора.

Нагадаємо, напередодні Пахтакор здолав Буденкор (2:0) і став чемпіоном Узбекистану. Це дозволило Шацьких і Ко отримати пряму путівку в азійську Лігу чемпіонів (ЛЧ АФК), де вона може зустрітися з командою Сергія Реброва, яка також завоювала місце в груповому етапі цього турніру, вигравши чемпіонство минулого сезону. Старт єврокубку заплановано на вересень.

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