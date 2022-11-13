"Львы будут сильнее": Шацких – о сложном пути Пахтакора к чемпионству и возможной дуэль с Ребровым в ЛЧ
Экс-форвард Динамо, а ныне главный тренер Пахтакора Максим Шацких подвел итоги чемпионского сезона.
"Подготовка к сезону не удалась. Психическое и физическое состояние ребят было неудовлетворительным. Поэтому им нужно было время, чтобы понять мои требования.
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В последних турах я смог увидеть тот Пахтакор, который хотел. Львы будут сильнее, быстрее и лучше в следующем сезоне.
До старта Лиги чемпионов еще много времени. Чтобы игроки росли, в команде должна быть здоровая конкуренция. Нам нужно по два полноценных игрока на каждую позицию. Только тогда мы сможем развиваться как команда", – цитирует Шацких официальный сайт Пахтакора.
Напомним, накануне Пахтакор одолел Будэнкор (2:0) и стал чемпионом Узбекистана. Это позволило Шацких и Ко получить прямую путевку в азиатскую Лигу чемпионов (ЛЧ АФК), где она может встретиться с командой Сергея Реброва, которая также завоевала место в групповом этапе этого турнира, выиграв чемпионство в прошлом сезоне. Старт еврокубка запланирован на сентябрь.
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