"Подготовка к сезону не удалась. Психическое и физическое состояние ребят было неудовлетворительным. Поэтому им нужно было время, чтобы понять мои требования.

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В последних турах я смог увидеть тот Пахтакор, который хотел. Львы будут сильнее, быстрее и лучше в следующем сезоне.

До старта Лиги чемпионов еще много времени. Чтобы игроки росли, в команде должна быть здоровая конкуренция. Нам нужно по два полноценных игрока на каждую позицию. Только тогда мы сможем развиваться как команда", – цитирует Шацких официальный сайт Пахтакора.

Напомним, накануне Пахтакор одолел Будэнкор (2:0) и стал чемпионом Узбекистана. Это позволило Шацких и Ко получить прямую путевку в азиатскую Лигу чемпионов (ЛЧ АФК), где она может встретиться с командой Сергея Реброва, которая также завоевала место в групповом этапе этого турнира, выиграв чемпионство в прошлом сезоне. Старт еврокубка запланирован на сентябрь.

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