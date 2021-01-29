"Если Лунин действительно хочет играть и прогрессировать, то, конечно же, ему нужно как можно скорее переходить в другой клуб, где у него будет постоянная игровая практика", – написал Евгений Левченко в своем Twitter.

Лунин заинтересовал Бетис

Заметим, накануне испанские СМИ информировали об интересе к голкиперу сборной Украины от Бетиса. Правда, как сообщал "Футбол 24", мадридцы пока не намерены расставаться с Андреем.

Напомним, Лунин дебютировал за Реал в 1/16 Кубка Испании против Алькояно, но "сливочные" умудрились вылететь из турнира, уступив команде из третьей лиги (1:2).

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