Левченко объяснил, благодаря чему Зинченко получает место в стартовом составе Манчестер Сити

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выступления Александра Зинченко в составе Манчестер Сити.

"Игровая практика Зинченко? Пока с переменным успехом. Хотя, когда Александр на поле, то он практически всегда находится среди лучших футболистов Манчестер Сити по оценкам. Просто сумасшедшая конкуренция в команде не дает ему играть каждые три-четыре дня.

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Но очень важно то, что Зинченко никогда не опускает руки. Это качество позволяет ему всегда конкурировать за место в составе. И коммуникабельность в коллективе играет большую роль. А с этим у Зинченко проблем нет", – поделился Левченко в интервью Footboom.

К слову, Зинченко провел 24 поединка в текущем сезоне во всех турнирах, записав в свой актив 1 гол.

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