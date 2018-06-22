Левченко іронічно прокоментував перемогу заявки американських країн за право провести ЧС-2026

Колишній півзахисник збірної України, а нині телевізійний експерт Євген Левченко прокоментував результати голосування за місце проведення чемпіонату світу в 2026 році.

"США, Мексика і Канада! От цікаво, що Трамп тепер робитиме зі стіною з Мексикою?" – написав Левченко у своєму твіттері.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв збудувати паркан на кодоні з Мексикою, щоб зменшити незаконну імміграцію.

США, Канада та Мексика прийматимуть чемпіонат світу-2026

Заявці США, Канади і Мексики вдалося випередити заявку Марокко. Американські країни набрали 134 голоси (67 %), за заявку африканської країни проголосували 65 представників національних федерацій (33 %).

Раніше повідомлялося, що Україна підтримає заявку США, Канади і Мексики на голосуванні за господарів ЧС-2026. Мундіаль у Північній Америці може стати першим, у якому візьмуть участь відразу 48 збірних.