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Левченко иронично прокомментировал победу заявки американских стран за право провести ЧМ-2026

14 июня 11:27 279 Читати українською
Левченко иронично прокомментировал победу заявки американских стран за право провести ЧМ-2026
Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне телевизионный эксперт Евгений Левченко прокомментировал результаты голосования за место проведения чемпионата мира в 2026 году.

"США, Мексика и Канада! Вот интересно, что Трамп теперь будет делать со стеной с Мексикой?" – написал Левченко в своем твиттере.

Напомним, что президент США Дональд Трамп пообещал построить забор на границе с Мексикой, чтобы уменьшить незаконную иммиграцию.

США, Канада и Мексика будут принимать чемпионат мира-2026

Заявке США, Канады и Мексики удалось опередить заявку Марокко. Американские страны набрали 134 голоса (67 %), за заявку африканской страны проголосовали 65 представителей национальных федераций (33 %).

Ранее сообщалось, что Украина поддержит заявку США, Канады и Мексики во время выборов хозяев ЧМ-2026. Мундиаль в Северной Америке может стать первым, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Теги
Мир ЧМ-2026 Евгений Левченко
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