Досвідчений форвард перебрався до табору "жаб", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сольдадо уклав із Леванте 2-річний контракт. Трансфер 36-річного нападника коштував 1 млн євро. Леванте став третім клубом регіону, кольори якого захищатиме Сольдадо. Раніше він виступав за Валенсію і Вільяреал.

Сольдадо є вихованцем мадридського Реала, але найкращі роки кар'єри провів в Осасуні, Хетафе та згаданій Валенсії. У складі збірної Іспанії нападник грав у 2007-2013 рр. і здобув із "Фурією Рохою" Кубок Конфедерацій.

У минулому сезоні Роберто Сольдадо провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.

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