Опытный форвард перебрался в стан "лягушек", сообщает официальный сайт клуба.

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Сольдадо заключил с Леванте 2-летний контракт. Трансфер 36-летнего нападающего обошелся в 1 млн евро. Леванте стал третьим клубом региона, цвета которого будет защищать Сольдадо. Ранее он выступал за Валенсию и Вильярреал.

Сольдадо является воспитанником мадридского Реала, но лучшие годы карьеры провел в Осасуне, Хетафе и упомянутой Валенсии. В составе сборной Испании нападающий играл в 2007-2013 гг. и завоевал с "Фурией Рохой" Кубок Конфедераций.

В прошлом сезоне Роберто Сольдадо провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 14 мячей.

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