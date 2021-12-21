Леванте в середині тайму відкрив рахунок, коли Кампанья після пенальті з другої спробив переграв Сіллессена. А через кілька хвилин господарі закріпили перевагу – Марті завершив контратаку.

Валенсія влаштувала камбек. Один гол гості відквитали перед перервою – Гедеш класно обігрався з партнером і розстріляв голкіпера. На старті другого тайму рахунок став рівним після пенальті від Солера.

Валенсія перемогла Леванте у дербі з сімома голами – "кажани" впритул наблизились до зони ЛЧ

Потім Гедеш і Солер вдвох обіграли всю оборону Леванте та забили третій, а наприкінці зустрічі Гедеш прекрасно розібрався в епізоді та вирішив долю матчу. Леванте в компенсований час лише скоротив відставання.

У підсумку Солер і Гедеш з дублями, а Валенсія набрала 3 очки та впритул наблизилася до зони Ліги чемпіонів.