Леванте дав бій Валенсії, але зачепитись за очки не зумів (3:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Програму 18-го туру закривало дербі між Леванте й Валенсією. Команди базуються в одному місті й навіть мають кажана на емблемі, хоча перших іспанські вболівальники іменують "жабами". Чому так сталося – окрема історія – а от у нинішньому поєдинку на Сюідад де Валенсія важливий був тільки результат. Господарі (Леванте) йшли на останній позиції у турнірній таблиці без перемог у чемпіонаті, а от гості в разі тріумфу могли наблизитись до зони ЛЧ на відстань двох очок.

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"Жаби" краще розпочали зустріч, заробивши пенальті за гру рукою у виконанні Діакабі. Кампанья підійшов до позначки й пробив, однак Сілессен парирував – втім, Хосе тут же зіграв на добиванні. 1:0! Ще через три хвилини Леванте подвоїв перевагу в рахунку внаслідок контратаки з передачею Моралеса під удар Рохеру. Марті вистрілив низом точно в кут – 2:0!

Після цього Валенсія витримала ще кілька неприємних атак. Леванте не зміг добити "кажанів", а на 44-й хвилині вони ще й відіграли один гол внаслідок прориву Гедеша, обіграшу з Дуро й удару Гонсалу з лінії штрафного. Точно в дальній кут! 2:1 – саме з цим рахунком футболісти відправились відпочивати.

Початок другого тайму "жаби" провалили. За дві хвилини після відновлення гри Везу збив Дуро у власному карному майданчику, а рефері призначив пенальті. Солер впевнено його реалізував, відновивши статус-кво. Після цього Леванте вдалося вирівняти хід зустрічі, однак після 60-х хвилин господарі почали просідати капітально – зокрема, у Гедеша був і постріл над поперечкою метрів з 14-ти, і невдалий вихід віч-на-віч.

Зрештою, на 72-й хвилині Валенсія дотиснула суперника – це невтомний Гедеш віддав передачу на правий край штрафного під удар Солеру в ближній кут 2:3!

На 85-й же гості вколотили четвертий гол внаслідок проникного пасу на Гедеша з обіграшем захисника та голкіпера. Леванте у компенсований час скоротив відставання зусиллями Барді, але на камбек у "жаб" часу не вистачило.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Валенсії з рахунком 4:3. Дербі вдалося!

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