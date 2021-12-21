Леванте – Валенсия – 3:4 – видео голов и обзор безумного дерби с камбеком
Валенсийское дерби завершилось в пользу "летучих мышей". Обзор матча Леванте – Валенсия смотрите на "Футбол 24".
Леванте в середине тайма открыл счет, когда Кампанья после пенальти со второй попытки переиграл Силлессена. А через несколько минут хозяева закрепили преимущество – Марти завершил контратаку.
Валенсия устроила камбэк. Один гол гости отквитали перед перерывом – Гедеш классно обыгрался с партнером и расстрелял голкипера. На старте второго тайма счет стал равным после пенальти от Солера.
Валенсия победила Леванте в дерби с семью голами – "летучие мыши" вплотную приблизились к зоне ЛЧ
Затем Гедеш и Солер вдвоем обыграли всю оборону Леванте и забили третий, а в конце встречи Гедеш прекрасно разобрался в эпизоде и решил судьбу матча. Леванте в компенсированное время только сократил отставание.
В итоге Солер и Гедеш с дублями, а Валенсия набрала 3 очка и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов.