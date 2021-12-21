Леванте в середине тайма открыл счет, когда Кампанья после пенальти со второй попытки переиграл Силлессена. А через несколько минут хозяева закрепили преимущество – Марти завершил контратаку.

Валенсия устроила камбэк. Один гол гости отквитали перед перерывом – Гедеш классно обыгрался с партнером и расстрелял голкипера. На старте второго тайма счет стал равным после пенальти от Солера.

Валенсия победила Леванте в дерби с семью голами – "летучие мыши" вплотную приблизились к зоне ЛЧ

Затем Гедеш и Солер вдвоем обыграли всю оборону Леванте и забили третий, а в конце встречи Гедеш прекрасно разобрался в эпизоде ​​и решил судьбу матча. Леванте в компенсированное время только сократил отставание.

В итоге Солер и Гедеш с дублями, а Валенсия набрала 3 очка и вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов.