Реал вирвав нічию у надрезультативному матчі 2-го туру Ла Ліги проти Леванте. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі Леванте – Реал на "Футбол 24".

Реал вже на 5 хвилині матчу вийшов вперед – Бензема втік від захисників, а потім викотив м'яч під удар Бейлу. Леванте відігрався одразу по перерві: Куртуа начебто відбив удар Рожера, проте м'яч закотився у ворота. Досить швидко левантійці вийшли вперед. Захисники загубили Кампанью у штрафному, який розстріляв ворота після класного навісу.

Реал драматично уникнув поразки проти Леванте – гольове повернення Бейла, дубль Вінісіуса та вилучення голкіпера

Реал зрівняв рахунок завдяки бразильській зв'язці. Каземіро розкішним пасом знайшов Вінісіуса, а той втік від оборони та пробив повз воротаря. До кінця зустрічі команди обмінялись голами – П'єр замкнув подачу зі штрафного, а Вінісіус відповів справжнім шедевром, елегантним ударом від стійки встановивши остаточний рахунок зустрічі.