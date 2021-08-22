Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур

Реал Сосьєдад – Райо Вальєкано – 1:0

Гол: Оярсабаль, 68 (пен.)

Атлетіко – Ельче – початок зустрічі о 20:30

Леванте – Реал Мадрид – початок зустрічі о 23:00

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Обидві команди – Реал Сосьєдад і Райо Вальєкано – зазнали у першому турі поразок, тож прагнули реабілітуватись перед уболівальниками. Господарі на папері виглядали явними фаворитами перед новачком Ла Ліги, однак перший тайм продемонстрував, що мадридці не будуть хлопчиками для биття. В'язка боротьба до перерви запам'яталась хіба що небезпечним ударом Мікеля Меріно – м'яч після його пострілу просвистів повз штангу воріт гостей.

На останній хвилині першої сорокап'ятихвилинки господарі отримали право на штрафний. Мікель Оярсабаль цілив під ліву стійку, але Столе Дімітрієвскі у карколомному стрибку потягнув сферу. Гравці кинулись добивати м'яч і Давід Сілва ненавмисне влучив коліном у груди північномакедонському голкіперу. Останній втратив свідомість і лікарям довелось кілька хвилин чаклувати над гравцем, аби привести його до тями.

По перерві картина не змінилась: господарі більше володіли м'ячем, а гості більше били по воротах. Зрештою на 68-й хвилині після навісу у штрафний майданчик захисник Райо Вальєкано у боротьбі наступив на голову Ле Норману, а м'яч відскочив у руку Балью. Головними дійовими особами на певний час знову стали лікарі, після чого Оярсабаль з пенальті відкрив рахунок у матчі. Вийшовши вперед господарі сфокусувались на грі в обороні, та й суперник не спромігся створити бодай один гострий момент. Мінімальна перемога Сосьєдада винесла його аж на сьому сходинку турнірної таблиці.

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