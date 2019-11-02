Леванте – Барселона: Суарес зазнав травми

Форвард Барселони Луїс Суарес травмувався в матчі 12-го туру Ла Ліги проти Леванте.

Луїс Суарес зазнав травми в матчі проти Леванте та був замінений вже на 41 хвилині матчу.

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Як зазначає офіційний твіттер Барселони, уругваєць відчув біль у правій нозі. По приїзду додому нападник має пройти детальне медичне обстеження, щоб визначити важкість пошкодження.

До слова, Суарес провів 11 матчів у складі Барселони в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 1 асистом.

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