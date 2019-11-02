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Леванте – Барселона: Суарес зазнав травми

18:40 281 Читать на русском
Леванте – Барселона: Суарес зазнав травми
Луїс Суарес / Marca

Форвард Барселони Луїс Суарес травмувався в матчі 12-го туру Ла Ліги проти Леванте.

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Ліонель Мессі 38’
38’ Ліонель Мессі
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

Луїс Суарес зазнав травми в матчі проти Леванте та був замінений вже на 41 хвилині матчу.

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Як зазначає офіційний твіттер Барселони, уругваєць відчув біль у правій нозі. По приїзду додому нападник має пройти детальне медичне обстеження, щоб визначити важкість пошкодження.

До слова, Суарес провів 11 матчів у складі Барселони в поточному сезоні, відзначившись 8 голами та 1 асистом.

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Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Леванте - Барселона
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