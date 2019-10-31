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Піке: Гравці Барселони були готові відмовитись від зарплати за рік заради трансферу Неймара

10:28 505 Читать на русском
Піке: Гравці Барселони були готові відмовитись від зарплати за рік заради трансферу Неймара
Жерар Піке / Marca

Захисник Барселони Жерар Піке розповів про ставлення його одноклубників на трансфер Неймара до ПСЖ та на що вони були готові заради його повернення до "блаугранас".

"Ми питали в президента Барселони, чи можемо ми змінити умови наших контрактів, тому що знали, що існує проблема з фінансовим фейр-плей... Тому ми сказали президенту: "Замість того, щоб щось заробити в перший рік, ми могли б заробити це у другій, третій або четвертий рік наших контрактів".

Переговори Неймара та ПСЖ щодо нового контракту заблоковані

Зрештою ми хочемо допомагати клубу, а в цьому випадку ми хотіли допомогти клубу уникнути проблеми з фінансовим фейр-плей. Замість того, щоб зменшувати нашу зарплату, мова йшла про пошук способу допомогти клубу підписати Неймара, зробити це можливим. На той момент керівництво вважало, що це гарна ідея, але потім виникли інші проблеми.

Чи може Неймар повернутися в Барселону? У футболі все може трапитися, і з кожним роком це стає все більш очевидним. Ми казали Неймару: "Ти йдеш до золотої в'язниці". Але в футболі все може трапитися, і може виявитися, що двері будуть відкриті", – цитує Піке Cadena Ser.

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Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Трансфери Барселони Жерар Піке Жерар Піке
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