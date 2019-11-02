Леванте – Барселона: Суарес получил травму

Форвард Барселоны Луис Суарес получил травму в матче 12-го тура Ла Лиги против Леванте.
Луис Суарес получил травму в матче против Леванте и был заменен уже на 41 минуте матча.
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Как отмечает официальный твиттер Барселоны, уругваец почувствовал боль в правой ноге. По приезду домой нападающий должен пройти детальное медицинское обследование, чтобы определить тяжесть повреждения.
К слову, Суарес провел 11 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 1 ассистом.
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