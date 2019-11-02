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Леванте – Барселона: Суарес получил травму

18:40 80 Читати українською
Леванте – Барселона: Суарес получил травму
Луис Суарес / Marca

Форвард Барселоны Луис Суарес получил травму в матче 12-го тура Ла Лиги против Леванте.

60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя
 
Лионель Месси 38’
38’ Лионель Месси
60’ Хосе Кампанья
63’ Борха Майораль
68’ Неманья Радоя

Луис Суарес получил травму в матче против Леванте и был заменен уже на 41 минуте матча.

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Как отмечает официальный твиттер Барселоны, уругваец почувствовал боль в правой ноге. По приезду домой нападающий должен пройти детальное медицинское обследование, чтобы определить тяжесть повреждения.

К слову, Суарес провел 11 матчей в составе Барселоны в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 1 ассистом.

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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Леванте - Барселона
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