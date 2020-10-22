Команда Скрипника проти недавнього лідера АПЛ, сенсаційних "лисиць" Роджерса. Де дивитися матч Лестер – Зоря онлайн? Гру транслює канал "Футбол 2". Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська". Також зустріч можна переглянути на каналі Volia Football 1. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Зоря на "Футбол 24", стартує о 22:00. Луганський клуб не програвав 4 матчі поспіль, але й виграв за цей місяць лише раз. Команда Роджерса дещо забуксувала в Англії (3 поразки за 4 останні поєдинки). Цікаво, що Зоря номінально досвідченіша в єврокубках. Для бронзового призера чемпіонату України це 8 старт (12 перемог загалом), а для суперника – 5 (7 звитяг).

Лестер Сіті – Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Господарі без суперзірки і головного бомбардира (5 голів за 4 тури АПЛ). Варді травмований і не зіграє в першій зустрічі проти Зорі. Водночас повертається в основу Лестера інший гравець збірної Англії Меддісон, який відновився після пошкодження. Орендований в Роми Ченгіз Ундер знову не дочекався дебюту в стартовому складі. Скрипник несподівано поставив на опорника Цвека в обороні замість Абу Ханни. Також прогнозувався вихід Гладкого в нападі, але замість екс-форварда Шахтаря і Динамо зіграє номінальний півзахисник Луньов. Атакувальний півзахисник Хомченовський вже не вперше в сезоні виходить на місце лівого захисника – повноцінної заміни Михайліченку наразі зовсім не видно.

Лестер: Шмейхель (к) – Кастань, Еванс, Фофана, Фухс – Менді – Меддісон, Прат, Тілеманс, Барнс – Іхеаначо

Запасні: Вард, Якуповіч, Джастін, Морган, Олбрайтон, Перес, Ундер, Чудхурі

Зоря: Шевченко (к) – Фаворов, Вернидуб, Цвек, Хомченовський – Іванісеня – Юрченко, Назарина, Кочергін – Кабаєв, Луньов

Запасні: Василь, Мацапура, Руфаті, Перовіч, Гладкий, Абу Ханна, Гринь, Циганікс