Лестер в предыдущих двух турах потерпел два поражения, закрутив интригу в борьбе за зону Лиги чемпионов. Подопечные Брендана Роджерса остались третьими, однако Челси и Вест Хэм имели всего на один зачётный балл меньше, а Ливерпуль и Тоттенхэм отставали на три пункта. Таким образом, ещё одна осечка могла стать роковой.

АПЛ требует отставок от руководителей английских клубов, участвовавших в создании Суперлиги

Благо, в соперники в 32-м туре выпал Вест Бромвич, который шёл на предпоследней позиции в таблице. От спасительной семнадцатой строчки "дроздов" отделяли девять очков – в таких условиях проигрывать Лестеру было недопустимо. Впрочем, с последними результатами команда Сэма Эллердайса могла надеяться и на победу – ВБА в двух предыдущих турах разгромил Саутгемптон (3:0) и Челси (5: 2). Словом, матч на Кинг Пауэр Стэдиум обещал быть интересным.

К сожалению, интересным он оказался только для фанатов Лестера. Да и то только в первые полчаса, за которые "лисы" успели оформить разгром. Первый гол в ворота ВБА прилетел на 23-й минуте в результате контратаки 2-в-2 с точным ударом Варди, а второй хозяева провели уже на 26-й – это Эванс головой замкнул подачу с углового. На 36-й же Варди добавил к голу ассист, ворвавшись на левый край штрафной и выкатив передачу под удар Ихеаначо. 3:0!

Во втором тайме Лестер позволил себе расслабиться, нанеся всего пять выстрелов по воротам и только раз попав в створ. Вест Бромвич же так и не смог провести хотя бы одну интересную атаку, завершив встречу с тремя ударами за 92 минуты. Новых голов команды так и не забили – финальный свисток зафиксировал крупную победу "лис" со счётом 3:0.

Таким образом, Лестер набрал 59 очков, оставшись на третьей позиции и оторвавшись от Челси с Вест Хэмом на четыре зачётных балла. Вест Бромвич, имея 24 пункта в активе, держится на предпоследней строчке.

Астон Вилла – Ман Сити: Зинченко подставил хваленый партнер, но украинец выбил отличные цифры и положил начало камбэку