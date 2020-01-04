Лестер не збирається продавати гравців у січні, – Роджерс

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс планує зберегти склад команди у зимове трансферне вікно.

"З Лестера не підуть гравці, з якими ми не хочемо розлучатися. У нас було пару пропозицій щодо оренди наших молодих футболістів.

Роджерс поділився трансферними планами Лестера

З тих, кого всі регулярно обговорюють – не піде ніхто. Ми знаємо, що нам буде потрібно глибина складу, якщо ми будемо грати в Європі в наступному сезоні, але січень – дуже непростий місяць", – цитує Роджерса Goal.com.

Додамо, що Джеймса Меддісона пов'язують з Манчестер Юнайтед, а Бен Чілвел є однією з трансферних цілей Челсі. Зазначимо, що Лестер посідає другу сходинку чемпіонату Англії, маючи 45 очок в активі.

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