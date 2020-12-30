toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Роджерс поділився трансферними планами Лестера

20:50 267 Читать на русском
Роджерс поділився трансферними планами Лестера
Брендан Роджерс / Фото ФК Лестер

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс вважає свій нинішній колектив цілком боєздатною командою.

"Звичайно, багато тренерів думають: чим раніше ми підпишемо гравця, тим краще. Але це не моя філософія. Я працюю з тими виконавцями, які у мене є, і намагаюся зробити їх кращими, вичавити з них максимум.

Гвардіола: Пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер

Якщо в січні ми зможемо зміцнити склад, буде чудово. Але я не бачу нічого страшного у відсутності трансферів. Вже зараз всі бачать глибину складу команди і її високі можливості", – цитує Роджерса Sky Sports.

Нагадаємо, після 20-ти турів чемпіонату Англії Лестер перебуває на другій сходинці, поступаючись Ліверпулю 13-ма очками.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

blog_ava
Поворознюк: З радістю відпущу Лавриненка в Динамо
06:30
6779
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
17
год
:
6
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук