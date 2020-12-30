Роджерс поділився трансферними планами Лестера

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс вважає свій нинішній колектив цілком боєздатною командою.

"Звичайно, багато тренерів думають: чим раніше ми підпишемо гравця, тим краще. Але це не моя філософія. Я працюю з тими виконавцями, які у мене є, і намагаюся зробити їх кращими, вичавити з них максимум.

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Якщо в січні ми зможемо зміцнити склад, буде чудово. Але я не бачу нічого страшного у відсутності трансферів. Вже зараз всі бачать глибину складу команди і її високі можливості", – цитує Роджерса Sky Sports.

Нагадаємо, після 20-ти турів чемпіонату Англії Лестер перебуває на другій сходинці, поступаючись Ліверпулю 13-ма очками.

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