"Для нас це великий крок, що ми граємо на такому стадіоні, в Англії. Результат нас не ощасливив. Ще залишається п'ять ігор і ми можемо показати свій футбол.

Лестер – Зоря: Скрипник не згоден з результатом матчу Ліги Європи

Зараз проти такого суперника складно грати, хороші футболісти. Складно, але будемо старатись. Рахунок був вже 0:3, коли я виходив на поле. Скрипник мені не давав особливих настанов – лише привітав з дебютом.

Ми награли на свій гол 100%. У нас були можливості забити один м'яч. Нам не пощастило, не вдалось забити. Ми самі собі привезли три голи. Я б сказав, що ми не побачили чогось неймовірного у виконанні Лестера, але результат говорить сам за себе. Як є...

Чи дає результат якусь надію на майбутнє? Ми достойно розпочали гру. Нам довелось тричі виймати м'яч із своєї сітки. Лестер нас просто покарав", – сказав Андреас Циганікс в ефірі телеканалу Футбол 2.

Зауважим, Лестер розгромив Зорю з рахунком 3:0 у матчі першого туру ЛЄ.

Лестер розгромив Зорю завдяки дитячим помилкам в ЛЄ – гравець збірної України не влучив у порожні, 2 привезені голи