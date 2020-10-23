Головний тренер Зорі Віктор Скрипник не робить трагедії з поразки від Лестера (0:3) на груповому етапі ЛЄ.

"Оцінити матч? Окрім як подякувати своїм підопічним, більше нічого сказати. Клас суперника дався в знаки, від цього нікуди не дінешся.

Лестер – Зоря – відео голів

Вважаю, що награли на свій гол. Звичайно, ніхто не радий такому результату, але з іншого боку – це досвід, можна багато речей почерпнути з цієї гри. У нас попереду ще два дуже важливих суперники, будемо старатись з ними показати кращу гру.

Ми хотіли попереду створювати тиск, вважаю, ми добре грали перші півгодини. Чи хотілось піти у ва-банк завдяки замінам? Звичайно, хотілось якогось позитиву, гол забити. Задоволений усіма гравцями", – сказав Скрипник в ефірі ТК Футбол 2.

Нагадаємо, окрім Лестера, український клуб змагається у Лізі Європи з Брагою і грецьким АЕКом.

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