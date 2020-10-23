"Для нас это большой шаг, мы играем на таком стадионе, в Англии. Результат нас не осчастливил. Еще остается пять игр и мы можем показать свой футбол.

Лестер – Заря: Скрипник не согласен с результатом матча Лиги Европы

Сейчас против такого соперника сложно играть, хорошие футболисты. Сложно, но будем стараться. Счет был уже 0:3, когда я выходил на поле. Скрипник мне не давал особых установок – лишь поздравил с дебютом.

Мы наиграли на свой гол 100%. У нас были возможности забить один мяч. Нам не повезло, не удалось забить. Мы сами себе привезли три гола. Я бы сказал, что мы не увидели чего-то невероятного в исполнении Лестера, но результат говорит сам за себя. Как есть...

Дает ли результат какую-то надежду на будущее? Мы достойно начали игру. Нам пришлось трижды вынимать мяч из своей сетки. Лестер нас просто наказал", – сказал Андреас Цыганикс в эфире телеканала Футбол 2.

Заметим, Лестер разгромил Зарю со счетом 3:0 в матче первого тура ЛЕ.

Лестер разгромил Зарю благодаря детским ошибкам в ЛЕ – игрок сборной Украины не попал в пустые. 2 привозенных гола