Лестер приймає Манчестер Сіті в рамках 30-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

Манчестер Сіті зустрінеться з Лестером сьогодні, 3 квітня, початок поєдинку о 19:30. Слідкувати за онлайн-трансляцією двобою можна на Футбол 24.

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Лише у затятих скептиків залишаються сумніви, що підопічні Гвардіоли можуть втратити лідерство у нинішньому сезоні АПЛ. Перед 30-м туром Сіті відірвався на 14 очок від МЮ. Лестер – третій, команда Роджерса змагатиметься за очки, щоб не випасти з топ-4.

Олександр Зінченко залишився поза заявкою "містян".

Стартовий склад Лестера:

Our starting line-up for #LeiMci



Brought to you by @eToro — Leicester City (@LCFC) April 3, 2021

Стартовий склад Манчестер Сіті: