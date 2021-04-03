Чемпіонат Англії 2020/21, 30-й тур

Челсі – Вест Бромвіч – 2:5

Голи: Пулішіч, 28, Маунт, 71 – Перейра, 45+2, 45+4, Робінсон, 63, 90+1, Діань, 68

Вилучення: Сілва, 29 (Челсі) (друга жовта)

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Челсі підходив до поєдинку із Вест Бромвічем, маючи у своєму активі 14-матчеву безпрограшну серію. "Дрозди" ж перебувають на передостанній сходинці турнірної таблиці, і навіть перемога не дозволила б їм покинути зону вильоту, тож мотивація у них була мінімальною.

На 28-й хвилині "сині" вирвались уперед завдяки голу Пулішіча, але за кілька хвилин вони втратили перевагу через другу жовту та вилучення Сілви. Гості одразу кинулись в атаку і під завісу тайму зуміли не тільки зрівняти, а ще й вирватись уперед – дубль оформив Перейра.

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У другій половині зустрічі гравці Вест Бромвіча вирішили не зупинятись і поклали ще два – відзначились Робінсон і Діань. Тільки після цього лондонці прокинулись і на 71-й один гол відквитав Маунт. Попри меншість, вони до кінця матчу відчайдушно намагались відігратись і раз за разом атакували, але забити ніяк не вдавалось. У компенсований час дубль у свій актив записав Робінсон, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Вест Бромвіча – 2:5.

Зазначимо, що для Челсі ця поразка стала першою під керівництвом Томаса Тухеля. Наставник очолює лондонську команду з січня цього року і вже зумів відзначитись неабиякими успіхами, здобувши одинадцять перемог та чотири нічиї за 15-ть матчів в усіх турнірах.

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