Лестер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – Зинченко отдыхает после сборной Украины
Лестер принимает Манчестер Сити в рамках 30-го тура АПЛ. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.
Манчестер Сити встретится с Лестером сегодня, 3 апреля, начало поединка в 19:30. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно на Футбол 24.
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Только у заядлых скептиков остаются сомнения, что подопечные Гвардиолы могут потерять лидерство в нынешнем сезоне АПЛ. Перед 30-м туром Сити оторвался на 14 очков от МЮ. Лестер – третий, команда Роджерса будет бороться за очки, чтобы не выпасть из топ-4.
Александр Зинченко остался вне заявки "горожан".
Стартовый состав Лестера:
Стартовый состав Манчестер Сити: