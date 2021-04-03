Лестер принимает Манчестер Сити в рамках 30-го тура АПЛ. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на Футбол 24.

Манчестер Сити встретится с Лестером сегодня, 3 апреля, начало поединка в 19:30. Следить за онлайн-трансляцией поединка можно на Футбол 24.

Челси впервые проиграл под руководством Тухеля – Вест Бромвич сенсационно забил лондонцам 5 мячей

Только у заядлых скептиков остаются сомнения, что подопечные Гвардиолы могут потерять лидерство в нынешнем сезоне АПЛ. Перед 30-м туром Сити оторвался на 14 очков от МЮ. Лестер – третий, команда Роджерса будет бороться за очки, чтобы не выпасть из топ-4.

Александр Зинченко остался вне заявки "горожан".

Стартовый состав Лестера:

Our starting line-up for #LeiMci



Brought to you by @eToro — Leicester City (@LCFC) April 3, 2021

Стартовый состав Манчестер Сити: